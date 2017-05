Cameroun: Gobo - Deux présumés faussaires aux arrêts

De nombreux objets compromettants ont été trouvés entre leurs mains le 22 mai dernier. La scène se déroule le 22 mai dernier à Bangana où les éléments du poste de gendarmerie cette localité interceptent le nommé Pierre Tingsembi pour besoin d'identification. Élève en classe de 3e au lycée de Dompya, il partait pour Douala alors que le Bepc est annoncé en juin prochain.

Il présente une attestation de perte de sa CNI que les gendarmes et policiers, lors d'un contrôle mixte ce jour-là, trouvent suspecte car entachée d'irrégularités. La pièce présentée est retirée et le détenteur conduit devant le responsable du poste frontière de Gobo pour d'autres investigations. L'officier de police principal Dalbaï Djallo, met alors en place un dispositif de recherche de l'auteur de la fausse pièce. Il tombe sur un suspect, Clément Houmbi qui rejoint Pierre Tingsembi à la brigade.

Après un travail minutieux, les éléments de la police du poste frontière de Gobo découvrent chez le faussaire présumé, une dizaine de fausses déclarations de perte de CNI, prêtes à être livrées à des individus voulant voyager. Informé de l'interpellation de son fils, le père de Clément Houmbi remet aux policiers tout l'arsenal de fabrication des faux.

On y retrouve notamment le cachet rond du président de tribunal de grande instance de Yagoua, le cachet rond et nominatif du sous-préfet de Holom Gamé au Tchad, le cachet rond et nominatif du chef de poste frontière de Gobo, le cachet rond et nominatif d'Elias Vounsoumna, le maire sortant de Gobo, un cachet servant de timbre fiscal, un certificat de nationalité camerounaise délivré et signé par Dikosso Massango qui serait un magistrat au tribunal de Douala Ndokoti, un bordereau de réussite au Bepc session 2004, sous-centre de Guéré délivré par Douwaina Goutsia, ancien délégué départemental du Mineduc aujourd'hui décédé et la liste est loin d'être exhaustive. Après une nuit à la brigade de gendarmerie de Gobo, les deux compagnons ont été conduits à Yagoua où les enquêtes se poursuivent.