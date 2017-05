Congo-Kinshasa: Rutshuru - Les communautés Nande et Hutu se menacent mutuellement

Des tensions sont perceptibles entre les communautés Nande et Hutu, depuis environ une semaine, dans la chefferie de Bwisha en territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). Par tracts interposés, ces deux populations se lancent des ultimatums pour demander le départ de l'une ou l'autre de la chefferie. Une situation qui inquiète les autorités territoriales.

Pour calmer les esprits, une équipe du comité territorial de sécurité a effectué une descente mardi 30 mai à Kinyandoni. Cette délégation, conduite par l'administrateur du territoire, Justin Mukanya, va tenter de dissiper tous les malentendus émanant des menaces contenus dans ces tracts.

« Ces deux tracts avaient pratiquement créé la tension sur l'ensemble de la chefferie de Bwisha. Et donc, il fallait que je me rende sur terrain pour me rendre compte de la réalité et apaiser toutes les communautés et les inviter à cohabiter, à vivre ensemble et à renforcer la cohésion sociale, qui caractérise le territoire de Rutshuru depuis un certain temps », a indiqué Justin Mukanya.

Pour sa part, la synergie des femmes de Rutshuru, a aussi entamé des séances de sensibilisation auprès des communautés locales et des autorités pour une cohabitation pacifique.