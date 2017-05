Afrique: Une croissance de 5,7% du trafic aérien par an sur les 20 prochaines années (expert)

"En plus de contraintes réglementaires, signale-t-il, elles sont confrontées au défi de compétitivité et de la rentabilité".

C'est pourquoi, il appelle les autorités africaines à poursuivre "la levée des verrous pour démocratiser le secteur et garantir la desserte des territoires intra et inter-Etats".

A cet effet, le statisticien et expert en sécurité aérodrome préconise "la généralisation de l'application de la Décision de Yamoussoukro afin de multiplier les liaisons intra-africaines encore mal desservies et peu fiables".

"De façon générale, en matière de transport aérien, l'Afrique regorge d'énormes potentialités. En plus de l'émergence et le dynamisme de sa classe moyenne, les projections montrent que les perspectives de croissance de son trafic aérien sont optimistes : en moyenne 5,7% par an dans les 20 prochaines années", a-t-il dit.

