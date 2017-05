Sénégal: Dahra - 1050 candidats vont passer les épreuves anticipées de Philosophie

Dans le même centre, 162 garçons et 191 filles soit 353 candidats vont composer au jury 702 en série L' et L2. Selon le proviseur Cheikh Mouhamed Ould Sow, "tout est fin prêt pour un bon déroulement des épreuves".

Au jury 701 du nouveau lycée ex CEM1, l'on dénombre 315 candidats dont 125 filles en série L'et L2.

Au lycée Daouda Sow, il y a 382 candidats dont 124 filles en L', L2 et S2. "Dans ce centre toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement des épreuves et on espère que tout va se bien passer", a dit Mamadou Sané Ndiaye, le censeur.

Dahra — Au total, 1050 candidats vont subir les épreuves anticipées de philosophie au lycée du docteur Daouda Sow et au nouveau lycée ex CEM1 de Dahra, a appris l'APS.

