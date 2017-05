Sénégal: L'activité économique hors agriculture et sylviculture en repli de 1,6% au premier trimestre (DPEE)

communiqué de presse

Dakar — Au premier trimestre 2017, l'activité économique interne hors agriculture et sylviculture, mesurée par l'Indice général d'activité (IGA), s'est repliée de 1,6%, en variation trimestrielle, selon la direction de prévision et des études économique (DPEE).

Dans la Note de conjoncture du premier trimestre consulté par l'APS, la DPEE fait état d'une croissance de 4,4% sur une base annuelle. "Durant le premier trimestre de 2017, l'évolution de l'activité économique interne hors agriculture et sylviculture, fait ressortir une contraction de 1,6%, comparativement au trimestre précédent", expliquent les économistes.

"En effet, selon eux, les bons comportements des secteurs primaire (+4,5%), secondaire (+11,7%) et de l'administration publique (+2,6%) n'ont pas pu compenser le repli du tertiaire (-0,2%) et le faible niveau de recouvrement des taxes sur biens et services (-35,3%), par rapport au trimestre précédent".

"En variation glissante sur un an, un regain d'activité de 4,4% est noté au premier trimestre de 2017, porté par les secteurs tertiaire (+3,5%), secondaire (+4,6%) et de l'administration publique (+11,2%)", souligne la DPEE, notant que le secteur primaire a, pour sa part, enregistré une contreperformance de 3,8%.

Le document signale que le secteur primaire (hors agriculture et sylviculture) s'est conforté 4,5%, en variation trimestrielle, du fait aussi bien de la bonne tenue du sous-secteur de la pêche (+15,1%) que du bon comportement de l'élevage (+2,5%).

En variation trimestrielle, l'activité du secteur secondaire s'est renforcée de 11,7%, tirée par la construction (+36,9%), l'égrenage de coton et la fabrication de textile, la fabrication de matériaux de construction (+14,4%), les activités extractives (+8,3%) et la fabrication de produits alimentaires (+24,9%).

La DPEE fait état en revanche "de faibles résultats" notamment au niveau du sous-secteur de l'énergie (-11,5%), dans la fabrication de mobiliers (-12,3%) et dans la production de corps gras alimentaires (- 65,5%).

L'évolution du secteur tertiaire fait ressortir une baisse de 0,2% de l'activité entre le premier trimestre 2017 et le quatrième trimestre 2016, indique encore la DPEE, soulignant que cette contre-performance "est attribuable aux faibles résultats des services financiers (-21,6%) et du commerce (-5,6%)".

Les transports et télécommunications, les services d'hébergement et restauration et les activités de santé et action sociale se sont respectivement confortés de 6,0%, 7,0% et 38,6%, sur la période, souligne t-on.