Sénégal: Sécurite touristique - 268 Ast déployés en zone touristique

Le secteur touristique sénégalais se dynamisme par le déploiement d'Agents de sécurité touristique (Ast) sur l'ensemble des sites touristiques. Maïmouna Ndoye Seck, ministre du Tourisme et des Transports aériens, et Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ont présidé hier, mardi 30 mai 2017, la cérémonie d'installation des Asp.

En tant que deuxième pourvoyeur de devises après le secteur de la pêche, celui du tourisme bien que mal en point, en partie à cause de la conjoncture mondiale, mais aussi à l'insécurité dans la sous-région, le tourisme Sénégal se porte bien comme l'atteste le dernier rapport de la plateforme hôtelière Jovago.

Déterminé à faire du Sénégal l'une des meilleures destinations en Afrique de l'Ouest, Maïmouna Ndoye Seck, ministre du Tourisme et des Transports aériens s'est résolue à répondre de manière pragmatique aux complaintes des acteurs, à savoir l'accueil et la sécurité des touristes. Ainsi donc, quelques 268 Agents de sécurité touristiques (Ast) ont été officiellement installés par Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique, en présence du chef du département du tourisme avec à ces côtés, Pape Khaly Niang, directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité (Asp). Ces sentinelles «auront la mission de contribuer à la sécurisation des lieux touristiques, ainsi que de guider et d'assister les touristes à la découvertes des sites du Sénégal», a martelé le ministre du Tourisme et des Transports aériens.

Dans son discours, elle souligne: «La prise en charge de la question sécuritaire est aujourd'hui, au cœur de toute politique touristique, en raison du contexte mondial et donc sous-régional marqué par la menace terroriste, qui constitue une entrave aux politiques de développement des Etats». Et ajoute : «De manière spécifique, le terrorisme, par les peurs qu'il suscite, constitue un frein aux désirs de voyage et de découvertes et rend donc vulnérables les destinations et les activités touristiques», a-t-elle expliqué. Sous ce rapport, dira t-elle, «il convient de souligner que le volet sécuritaire est indissociable de l'attractivité d'une destination et constitue, pour les touristes, un élément déterminant dans le choix d'une destination. L'activité touristique ne saurait donc s'accommoder de l'insécurité», a-t-elle soutenu.

LE TOURISME CONTRIBUE A 6,7% AU PIB

Le ministre dira: «Au Sénégal, le tourisme représente une part importante du Produit intérieur brute (Pib) de l'ordre de 6,7% et plus de cent mille (100 000) emplois directs et indirects. Conscient de l'importance de ce secteur sur l'économie, le président de la République, a placé le tourisme au cœur de la stratégie du Plan Sénégal émergent (Pse), cadre de référence de sa politique socioéconomique, avec l'ambition affirmée de faire du Sénégal une destination touristique de référence», a-telle expliqué, tout en précisant que la requalification de l'offre touristique à Saly et sur la petite Côte, le développement de l'écotourisme dans le Delta du Saloum (Fatick), à Tambacounda et Kedougou, en Casamance (Cap skirring) et la réalisation de nouvelles stations touristiques à Pointe Sarène, Mdodiène et Joal Finio, demeurent une surpriorité de son département.