Afrique: Que faut-il pour booster l'économie africaine?

Le taux de croissance du trafic aérien en Afrique devrait se situer en moyenne de 5,7% an sur les 20 prochaines… Plus »

"Si je cultive mon cacao et que je le vends brut, l'Union européenne le prendra sans le taxer. Mais dès l'instant où je produis du chocolat et que j'essaie de le vendre dans l'Union Européenne, il y a une taxe de 30%. Si j'essaie d'élever mes poulets et de commencer un business de volailles, je serai concurrencé par tous les morceaux de poulets qui sont indésirables en Europe et qui sont largués dans mon pays, donc je ne pourrai pas développer mon propre secteur d'activité. C'est ce genre de conversations incommodantes que je veux avoir : est-ce que le G20 est prêt à changer quelques unes de ses pratiques pour que l'on se trouve sur un pied d'égalité ?"

"Là où il y a de la création de richesses, les Etat africains n'épargnent pas. Cet argent n'est pas non plus utilisé pour réaliser d'autres investissements, mais il est exporté dans des lieux sûrs - dans des paradis fiscaux ou dans des bien fonciers, à Berlin, Munich, Londres ou Paris."

