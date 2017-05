Sénégal: Prix Aurora 2017 - Dr Tom Catena, lauréat de l'édition 2017

communiqué de presse

Selon un communiqué parvenu à notre rédaction, le prix Aurora 2017 a été décerné au docteur Tom Catena, hier, mardi29 mai. D'un montant d'1million de dollars, ce prix vient récompenser le missionnaire catholique qui a sauvé des milliers de vie au Soudan et en Arménie.

Le Dr Tom Catena a été sélectionné en tant que lauréat du prix Aurora 2017 parmi plus de 550 nominations soumises par 66 pays. Ce prix vient récompenser le chirurgien pour avoir sauvé des milliers de vies en tant que seul médecin basé en permanence dans les montagnes soudanaises de Nuba ravagées par la guerre, mais aussi de la part des survivants du génocide arménien et en reconnaissance à leur sauveur, a précisé le même communiqué.

Ainsi, Tom Catena recevra une subvention de 100 000 $ et la possibilité de poursuivre le cycle de remise en faisant un don de 1 000 000 $ aux organisations de son choix, ont précisé les organisateurs. Il a, par ailleurs, appelé tout un chacun à faire de ce combat le sien: «Nous avons tous l'obligation de nous occuper de nos frères et sœurs. Il est possible que chaque personne apporte sa contribution et nous devons reconnaître que le partage dans l'humanité peut mener à un avenir prometteur. Je m'inspire des Nuba. Et avec ma foi en tant que guide, j'ai l'honneur de continuer à servir le monde et à en faire un meilleur endroit ".