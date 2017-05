Les sanctions de la loi anti-tabac tardent à être effectives. Le délai de six et de neuf mois est tombé à expiration depuis le 15 mai dernier. En conférence de presse hier, mardi 30 mai, au ministère de la santé et de l'action, le coordonnateur du programme, docteur Omar Ba a souligné : «la loi est entrée en vigueur, il y a plus de publicité dans les médias, ni d'affiche. Je pense que c'est un acquis. Mais pour les sanctions, c'est un processus et le focus est mis sur la sensibilisation de tous les acteurs concernés».

De l'avis de docteur Ba, plusieurs rencontres ont été organisées avec les forces de défense et de sécurité pour voir la meilleure façon de faire appliquer la loi et des comités de lutte ont aussi été installés dans les 14 régions du Sénégal. Il précise: « nous sommes tombés d'accord sur le fond de la loi et très bientôt des responsables régionaux vont donner le ton. Il y a certains gouverneurs qui sont déjà prêts pour ordonner les vérifications dans les lieux publics pour voir si la loi est respectée ou non.

Et les fauteurs seront punis». En attendant la tombée des premières sanctions, la sensibilisation va se poursuivre et c'est dans ce cadre que le chanteur Pape Diouf a été choisi comme ambassadeur honoraire de la lutte contre le Tabac. La journée d'aujourd'hui, dédiée à la lutte contre le fléau dans le monde se déroule au Sénégal dans le département de Rufisque avec comme thème : «le tabac, une menace pour le développement».

Selon l'organisation mondiale de la santé, le tabagisme provoque près de 6 millions de décès annuels dans le monde, chiffre qui est appelé à augmenter et pourrait atteindre plus de 08 millions de décès chaque année d'ici à 2030 sans une intensification de l'action. Et la source de poursuivre : «quelque 80% des décès prématurés dus au tabagisme surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire qui ont plus de difficultés à atteindre les objectifs de développement».

Au Sénégal, le coordonnateur du programme anti-tabac a renseigné que le taux de prévalence du tabagisme est inquiétant. «Chez les jeunes, l'enquête Global Youth Tobacco Survez (Gyts) en 2007, a révélé une augmentation du tabagisme féminin chez les filles de 13 à 15 ans de 10,2% en 2007 à 11,5% en 2013 au moment où une baisse notable est observée chez les jeunes garçons». Et de poursuivre : «chez les adultes l'enquête (Gyts) de 2015 a montré que le Sénégal compte 600000 fumeurs adultes soit 6% avec 11% d'hommes et 1,2% de femmes».

Rappelons que la lutte anti tabac est inscrite dans le programme de développement durable et l'adoption de la loi en 2014.