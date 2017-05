Sénégal: Ramadan de Tons - La dic

Bien avant le ramadan Modou khabane avait joué un tour à Tons qui rumina sa vengeance. En ce deuxième jour de ramadan , avant que Modou khabane ne dirigea la prière de Takussane, un faux policier dans une tenue réglementaire laissa entre les mains de Modou khabane, une enveloppe. Quand l'imam ouvrit l'enveloppe, il y avait là une convocation de la Direction des investigations criminelles ( Dic) pour le lendemain. Modou khabane vacilla, s'agrippa à son propre turban avant de tomber dans les pommes. Tons le tapota, l'éventa, lui passa de l'eau au visage. Quand il ouvrit les yeux sur Tons qu'il prit pour un inspecteur de police. Il n'eut que ce mot : « Dic dagnou fa diokhé ndogou ». Et Tons auteur de cette farce de répondre dans un fou rire « Ndougou lif mo fa am »

Certains d'entre eux se sont connus sur les bancs de l'école Bassangue Goumba (la natte des aveugles). D'autres, au gré des affectations ont partagé bureaux ou services. D'autres enfin ne sont liés que par la passion du jeu de dames. Autour du Diaka damier on y tue le temps en poussant les pions, en se lançant des quolibets. Mais quand vient l'heure de la prière, les échiquiers de jeux de dames sont au repos et les copains, tous alignés derrière imam Modou Khabane qui prend très au sérieux sa fonction le temps d'une prière vite expédiée et se remettre au service de leur passion partagée.

Sur la grand place de Tons, il y a Diaka damier. Modou Khabane en est l'imam attitré. Un imam turlupin qui adore tourner en bourrique ses copains de fidèles tous joueurs de dames, tous amis, tous admis à une pension de retraite après de bons et loyaux services dans les diverses administrations de la république. Oh ! Ils n'étaient pas d'éminents cadres ou de hauts fonctionnaires. Mais enfin...

