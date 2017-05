Sénégal: Cheikh Tidiane Diop, sg du ministre de l'economie... - «Nous projetons la croissance à 6,8% en 2018»

Les investissements consentis dans les secteurs dits productifs devraient porter le taux de croissance économique à 6,8% en 2018. Et cela «grâce à une évolution notable enregistrée dans l'agriculture, les secteurs productifs et infrastructures», a annoncé, hier mardi, à Dakar Cheikh Tidiane Diop, secrétaire général du ministre de l'Economie, des Finances et du Plan. M. Diop présidait un atelier de partage et de validation du rapport de synthèse de la revue annuelle conjointe consacrée au bilan des réalisations de l'année 2016.

«Nous avons enregistré une progression de la croissance du PIB réel depuis la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent (Pse). Cette progression devrait se confirmer avec une croissance attendue à 6,8 % en 2018», a-t-il indiqué, tout en laissant entendre qu' «un taux de croissance de 6,8% était également attendu en 2017, après 6,6% en 2016 et 6,5% en 2015». Et d'ajouter: «Cette dynamique soutenue par les investissements dans les secteurs productifs et les infrastructures sera poursuivie avec l'équipement et la modernisation de l'agriculture, les aménagements hydro-agricoles dans les perspectives de la maîtrise de l'eau, la construction, la réhabilitation de routes et la satisfaction de la demande énergétique», a-t-il expliqué.

Au sujet de l'efficience budgétaire, le Sg préconise la rationalisation des dépenses courantes au bénéfice d'une amplification des efforts d'investissement aux fins de tirer la croissance vers le haut et générer beaucoup d'emplois.

Toujours, selon lui: «Les réformes déjà engagées seront accélérées par la mise au norme de l'environnement des affaires aux standards internationaux, en vue de promouvoir des conditions propices à l'émergence d'un secteur privé dynamique, et compétitif, renforcer le partenariat public-privé et attirer davantage d'investissements directs étrangers», a-t-il expliqué.

Dans ses propos l'importance du capital humain n'a pas été occultée. A ce titre, il dira: «Le gouvernement poursuivra les investissements dans l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base, notamment les nouvelles orientations de la lettre de politique générale de l'éducation et de la formation et le maintien de la dynamique d'accès à l'eau potable».

Des efforts seront poursuivis dans les domaines de la santé, de la bonne gouvernance, de l'Etat de droit par la reddition des comptes, la hausse du niveau des investissements, avec le concours des parties prenantes, a noté le secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances.