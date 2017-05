Sénégal: Karaté - Les lions aux championnats d'Afrique de Yaoundé

L'ambition du Sénégal sera de faire bonne figure dans ces joutes continentales qui auront cette année un cachet particulier. Puisqu'elles ouvrent le chemin aux prochains Jeux olympiques de Tokyo 2020. Ce rendez-vous majeur va en effet consacrer l'accession du Karaté au rang des disciplines olympiques. Et sur cette lancée, les combattants sénégalais sont très attendus sur les tatamis. Car, en plus de championnats du monde et d'Afrique, des tournois de la Zone 2, ou encore sur les compétitions opens organisées au plan international, les Lions devront engranger le maximum de points. Ce sera au profit du nouveau système de classement mondial, qui sera établi dans chaque catégorie par la Fédération mondiale de Karaté et qui ouvre la qualification aux JO.

Les Lions du Karaté ont rallié depuis lundi la ville de Yaoundé pour les besoins des championnats d'Afrique de karaté do qui se tiennent du 29 mai au 06 juin. Dans l'équipe, la présence de trois expatriés. Il s'agit notamment de Abdou Lahat Cissé, qui tire dans la catégorie des moins de 84 kg, de Maguette Seck dans la catégorie des moins de 61 kg et de l'entraîneur Fodé Ndao, ancien vice-champion du monde en 2000 en Allemagne.

