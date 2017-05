Sénégal: Eclatement de la coalition Mankoo Taxawu Sénégal - Me Moussa Diop s'en prend à l'opposition

Par conséquent, il trouve que «trop c'est trop». Pour lui, «si les Sénégalais n'en ont pas encore assez, moi j'en ai ASSEZ». Ainsi, il leur a sommé «dans le futur, de ne plus parler en mon nom et de préciser que les propos que vous tenez n'engagent que VOUS et ceux qui vous croient»

La scission de Mankoo Taxawu Sénégal semble n'avoir pas surpris le président d'Alternative générationnelle Ag/Jotna, Me Moussa Diop. En tout, il estime que cet éclatement était pressenti par «tous les observateurs avertis». Dans un communiqué en date d'hier, mardi 30 mai, Me Diop explique que «la coalition Manko Wattu sen Gaal a volé en éclat parce que cet ensemble hétéroclite ne pouvait que générer cette vomissure».

