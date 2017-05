Sénégal: Examens professionnels 2017 - 50 000 candidats à l'épreuve

Les examens professionnels de la session 2017 démarrent demain, jeudi 1er juin 2017, pour prendre fin lundi 31 juillet. Ils sont 20000 candidats aux examens et certifications et 30000 candidats aux concours répartis dans 70 centres d'examens. Ces examens sont au nombre de 40 concours, 130 examens et certifications et 130 diplômes d'Etat et titres professionnels, notamment le Certificat d'aptitude pédagogique (Cap), le Brevet d'études professionnelles (Bep), le Brevet de technicien (Bt), le Brevet professionnel et le Brevet de technicien supérieur (Bts).

Les examens professionnels de la session 2017 démarrent demain, Jeudi 1er juin 2017, et vont se poursuivre jusqu'au Lundi 31 juillet sur toute l'étendue du territoire national, dans les centres fixés par arrêté du ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat(Mfpaa).

Ces examens concernent les niveaux de qualification professionnelle relatifs aux diplômes d'Etat, notamment le Certificat d'aptitude pédagogique (Cap), le Brevet d'études professionnelles (Bep), le Brevet de technicien (Bt), le Brevet professionnel et le Brevet de technicien supérieur (Bts). Ils sont 20000 candidats aux examens et certifications et 30000 candidats aux concours répartis dans 70 centres d'examens.

Ces examens et certifications se tiendront sur fond de réformes entamé par le ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat. Le chantier a démarré cette année scolaire 2016/2017 avec les baccalauréats des spécialités en Gestion (G) et technique (T). La direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (Decpc) a implanté la modalité pédagogique «APC» depuis quelques années pour adapter l'offre de formation à la demande du secteur privé.

La commission Partenariale de Certification (Cpc) issue du partenariat public-privé (Ppp) avait proposé une réforme de l'organisation des examens de la Fpt en commençant par les Bts/Industrie dès l'année prochaine. En plus, la commission prône la généralisation de la certification par la validation des acquis de l'expérience (Vae) et la mise en place d'outils pour l'homologation des titres et des diplômes.

En plus de la mise en place d'un système de financement de la formation professionnelle avec la création de la 3FPT, le Mfpaa offre une formation de courte durée (6 mois maximum) sanctionnée d'un nouveau diplôme dénommée «Certificat de spécialité».

Le Mfpaa a déployé «d'importants moyens logistiques pour mettre en place les épreuves et la matière d'œuvre pour les travaux pratiques et les acheminer dans tous les centres ».

Pour le bon déroulement des examens, certifications et concours, le Mfpaa a mobilisé les Inspecteurs d'Académie au niveau déconcentré, les Inspecteurs de spécialité pour la présidence de jury et formateurs pour les surveillances et corrections.

Le Mfpaa informe avoir saisi les ministères de l'Intérieur et de la Sécurité publique et celui des Forces Armées pour la sécurité dans les centres d'examen et aux alentours immédiats.