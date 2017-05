Sénégal: Scission au sein de l'alliance démocratique Pencoo - Moussa Tine-Alioune Sow, le divorce

Sur les raisons du «débarquement» de leur camarade de parti, Alioune Sow et compagnie accusent Moussa Tine d'avoir plongé le parti dans une léthargie dans le but d'œuvrer pour le compte du maire de Dakar. Selon eux, Moussa Tine a refusé d'assister à 15 réunions du parti, trouvant chaque fois un prétexte pour s'absenter.

Le cas échéant, poursuit-il, «le parti serait dans l'obligation d'initier un recours d'opposition». Il promet, par ailleurs, d'organiser sous peu un congrès d'investiture, et que Moussa Tine et sa bande seront convoqués par voie d'huissier de justice.

Mieux, affirmant que l'Adp ira aux législatives avec Bby comme «le veulent toutes les coordinations départementales», il attire l'attention «du ministère de l'intérieure et toutes autres autorités administratives et judiciaires compétentes que le récépissé du parti ne peut servir à aucune liste pour les législatives».

Par conséquent, ayant constaté que leur camarade de parti parle au nom du président du parti, et de surcroît, s'est ligué avec l'opposition pour faire face à la coalition présidentielle, Alioune Sow et compagnie annoncent une plainte contre Moussa Tine. En effet, face à la presse, M. Sow prévient «qu'une sommation interpellative lui sera servie dans les brefs délais».

Mieux, il indique que le choix de sa personne a été matérialisé par la délivrance d'actes portant "Notification de choix". Qui plus est, poursuit-il, lesdits actes ont été constaté par voie d'huissier de justice et seront remis au ministre de l'intérieur pour qu'il en prenne acte des conséquences de droit.

Rien ne va plus au sein de l'Alliance démocratique Pencoo (Apd). Désormais, la scission semble être irréversible. Pour cause, au moment où son «président provisoire» Moussa Tine réclame son compagnonnage avec le maire de Dakar, Khalifa Sall dans la plateforme de l'opposition Initiative 2017, une partie de cette formation se démarque de cette position pour, non seulement réaffirmer son ancrage dans la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby), mais aussi pour le débarquer de la tête du parti.

