Ils sont mis à la disposition de la direction du personnel. Il faut toutefois préciser que c'est une mesure conservatoire et non définitive. La radiation est de la prérogative du Directeur Général de la Police National, Oumar Maal et du ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo.

Seuls les élèves officiers et commissaires professionnels ont été renvoyés, précise-t-elle. Les agents de police, les sous officiers et commissaires issus du concours direct quant à eux continuent la formation. Leur radiation cependant, n'est pas encore effective.

Tous les concernés sont des élèves de la 44éme promotion de cette école. Selon la radio Futurs Medias, la décision de les exclure émanerait des brimades et méthodes de bizutage « inhumains et dégradants » infligés aux nouvelles recrues de cet établissement. Elle fait état même de plusieurs blessés chez ces nouveaux pensionnaires.

