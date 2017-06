Ile Maurice: Fête nationale - Toute manifestation publique interdite

D'après le ministre de la Communication, le gouvernement se soucierait plus des effets de l'insécurité et de l'inflation que de la manière de les apaiser. Toujours dans un souci de préserver l'ordre public, le communiqué du conseil d'hier, rapporte, par ailleurs, que « le Premier ministre, a donné consigne aux ministres concernés de procéder, par le biais du dialogue, au règlement des foyers de grève pouvant perturber le cours normal de la vie de la nation. En ce, en privilégiant l'intérêt de la nation ».

Contacté, Harry Laurent Rahajason, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, explique, toutefois, que « l'interdiction ne concerne que les manifestations à caractère politique sur la voie publique ». Et le membre du gouvernement ajoute que « cela ne veut pas dire que la sécurité des festivités sera minimisée. Seulement, ce sera au comité d'organisation de la célébration de la fête nationale d'expliquer ce volet ».

La psychose de velléité de certains à mettre à feu et à sang la célébration du 26 juin, avait amené les autorités à prendre pareille précaution drastique, l'année dernière. Les diverses festivités populaires ont, néanmoins, été maintenues mais, accompagnées d'un dispositif de sécurité impressionnant. Cela n'a, pourtant, pas empêché un carnage, le jour de la fête de l'indépendance, au stade municipal de Mahamasina, durant un concert gratuit. Une déflagration qui a fait deux morts et plusieurs dizaines de blessés.

Au titre de la primature, le communiqué de presse rapporte qu'« en ce mois de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance, toute manifestation sur la voie publique a été interdite. Et ce, pour que l'ordre public soit maintenu dans les normes légales et règlementaires préconisées par les textes en vigueur. Un ordre, allant dans ce sens, a déjà été donné aux autorités étatiques compétentes, pour exécution ».

