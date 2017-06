Sénégal: Implosion de la coalition de l'opposition au pays - Quand Wade met les pieds dans les plats

A un mois des législatives au Sénégal, on assiste déjà à un véritable branle-bas au sein de l'opposition politique. En effet, en vue de contrer la majorité présidentielle et protester contre l'incarcération en mars dernier, de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, accusé de détournement de deniers publics, l'opposition avait annoncé la création d'une large coalition. Mais, comme on le sait, au Sénégal comme ailleurs, le choc des ego a fait voler en éclats cette alliance annoncée.

En cause : les partisans du Parti démocratique sénégalais (PDS) du vieux, entendez Abdoulaye Wade, ne veulent pas de Khalifa Sall comme leader dudit rassemblement. Pour eux, si coalition il y a, elle doit être pilotée par Abdoulaye Wade qui, rappelons-le, vient de fêter ses 91 ans, le 29 mai dernier. Du coup, la coalition qui se voulait large s'est rétrécie comme peau de chagrin, la famille Wade ayant décidé in extremis d'en créer une autre pour organiser, dit-on, l'offensive contre le président Macky Sall que d'aucuns accusent d'être à l'origine de cette mésintelligence au sein de l'opposition politique. Info ou intox ?

Difficile d'y répondre. Toujours est-il que s'il y a quelqu'un qui, dans cette affaire, se frotte les mains, c'est bien Macky Sall qui n'en demandait pas plus. Et l'accuser d'avoir divisé l'opposition relève d'un manque de vision et de stratégie, quand on sait qu'en politique, seule la fin justifie les moyens. Autrement dit, c'est de bonne guerre si Macky Sall n'a pas voulu rester les bras croisés face à une opposition qui s'organisait pour lui faire contrepoids lors des législatives du 30 juillet prochain. Cela dit, il faut donc chercher les causes des divisions observées au sein de l'opposition ailleurs.

Wade devrait faire valoir ses droits à la retraite

En réalité, c'est Wade le problème. Que va-t-il chercher dans cette galère ; lui qui, au regard de son âge très avancé, devrait plutôt passer le temps à cultiver son jardin potager et à gérer les espiègleries de ses petits-enfants ? Au lieu de cela, le nonagénaire sénégalais préfère s'offrir en spectacle en se jetant dans l'arène politique, comme pour venger son fils Karim jugé et condamné pour détournement de deniers publics avant d'être élargi suite à de nombreuses tractations souterraines.

En tout cas, Gorgui, comme on l'appelle, par ces nombreux agissements, a achevé de convaincre tous ceux qui en doutaient encore que la vieillesse n'est pas synonyme de sagesse, surtout quand la sénilité a fini par prendre le dessus sur tout. Du reste, que peut proposer Wade aux Sénégalais, qu'il n'a fait en deux mandats présidentiels consécutifs ? Que peut bien proposer Wade à l'opposition sénégalaise, qu'il n'a fait pendant les nombreuses années qu'il a passées au sein de l'opposition ?

Autant de questions que l'on peut se poser mais auxquelles Wade devrait apporter des éléments de réponse pour in fine comprendre qu'il est maintenant temps pour lui de faire valoir ses droits à la retraite. Et voilà que par sa faute, la large coalition de l'opposition annoncée à grand renfort de publicité, a fini par prendre du plomb dans l'aile.