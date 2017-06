Ile Maurice: Commission drogue - La belle-mère de Chowrimoothoo soupçonnée d'être une trafiquante

Toutefois l'habitante de Bambous a refusé de coopérer. Elle n'a pu expliquer la provenance de plusieurs dépôts dans son compte bancaire. Le président et ses assesseurs n'ont pas été convaincus par le fait qu'elle soit partie à plusieurs reprises à Madagascar pour lancer une entreprise en vue de commercialiser des grains secs. «Gagne boku zafer laba», a-t-elle expliqué d'une voix tremblotante. «Oui gagn gandia et tout sort ladrog oussi laba», a ironisé l'assesseur Ravin Kumar Domun.

Elle a passé un sale quart d'heure devant la commission d'enquête sur la drogue. Chantal Petit, belle-mère de Curly Chowrimoothoo, a été entendue le mercredi 31 mai 2017 par Paul Lam Shang Leen et ses deux assesseurs, Sam Lauthan et Ravin Kumar Domun. Ses voyages et ses relevés téléphoniques ont été passés au crible par la commission.

