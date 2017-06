Congo-Kinshasa: Bruno Tshibala présente un budget d'environ 7 milliards 800 millions de dollars

Devant les élus nationaux, le Premier ministre a promis d'appliquer rigoureusement « une politique de la dépense publique basée sur la dépense qualitative et le respect de la chaîne des dépenses ». D'après lui, l'ambition du gouvernement est de réduire le chômage, d'arrêter la dégradation de la vie des Congolais, d'étendre la couverture de la protection sociale et l'augmentation de l'enveloppe de la rémunération.

Le chef de l'exécutif fait remarquer que ce projet trouvera des ressources grâce à la moralisation de la vie publique, à la lutte contre la corruption, la fraude, l'évasion fiscale et douanière et aux sanctions sévères contre les corrompus. Bruno Tshibala a souligné que 1 169 milliards des FC sont prévus dans ce budget pour l'organisation des élections prévues pour cette année.

Les recettes proviennent du budget général en raison de 10 013, 4 milliards des Francs congolais et du budget annexe et comptes spéciaux de 1287,9 milliards des FC. Les autres détails donnés par le Premier ministre sont à écouter ici :

