Guinée: Kouroussa - Des coupeurs de route mis aux arrêts par les services de sécurité

Aux dires de ce journaliste, le Ramadan passé, ces malfrats avaient réussi à emporter 12 motos et plus de 70 millions de francs guinéens.

"Ils appellent au secours pour retrouver un domicile des clients qui détient des engins roulants. Après quelques minutes de conversation, les talismans à base de cailloux et de parfum, créent une perte de mémoire, et ils retirent des motos, argent, bag, téléphone etc. Ils sont capables d'amener leurs victimes à les conduire à leurs propres domiciles pour soutirer autres objets précieux", explique un confrère de l'agence guinéenne de presse basé dans cette préfecture.

A en croire nos informateurs, ces malfrats font partie d'un réseau de bandits qui opèrent souvent pendant le mois Saint de Ramadan et la saison des pluies entre les préfectures de Kankan, Siguiri, Kouroussa et la localité de Kourémalé.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.