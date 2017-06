Guinée: La guerre de succession est ouverte à Konkola

Une chose est sûre ,les citoyens de Konkola sont décidés à voir à leur tête une personne assez représentative et assez consensuelle pour conduire à bien les destinées du quartier qui est l'un des plus vieux de la cité.

« hier nous avons reçu une forte délégation de Konkola notamment 4 chefs de secteurs ,un représentant des jeunes, le représentant de l'imam et autres, qu'ils sont venus pour la désignation d'un chef de quartier que c'est un consensus nous leur avons souhaité la bienvenue mais par contre dans l'équipe on n'a pas vu de représentant des femmes et des jeunes des autres secteurs c'est pourquoi nous leur avons demandé de revenir demain, que tous les secteurs soient dignement représentés et que les femmes aussi fassent partie de la délégation, si à leur arrivée, il s'avère que c'est un consensus nous allons valider, s'il y a un contrepoids comme vous dites nous allons procéder à l'élection »

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.