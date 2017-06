Ile Maurice: Disparition de Dhiraj Mathoorah - Le rapport du test ADN attendu

Ils sont soupçonnés d'avoir séquestré Dhiraj Mathoorah. Les hommes de loi de Ramesh Goomany et Satyam Surcharant, à savoir Mes Ritesh Samputh et Ritesh Ramful, ont débattu la motion de remise en liberté des deux suspects devant la Bail and Remand Court ce mercredi 31 mai.

Appelé à la barre, l'inspecteur Pache, qui est affecté au poste de police de Rivière des Anguilles, a indiqué que deux voitures ont été saisies chez Ramesh Goomany. La police soupçonne que la substance retrouvée dans les véhicules soit celle du sang. Le rapport du test ADN devrait lever les doutes et permettre de voir plus claire dans cette enquête.

Contre-interrogé par Me Ritesh Samputh, l'enquêteur devrait préciser que le suspect ne peut être relâché car il peut interférer avec le témoin. Celui-ci les a identifiés comme ceux qui se sont disputés avec Dhiraj Mathoorah le jour de sa disparition. Ce dernier n'a plus donné de signe de vie depuis le 1er mai.

«You said that the vehicle who has been purchased on 17 mai, 17 days after the alleged disappearance, was secured and a sample of suspected blood was found? », a demandé Me Samputh à l'Inspecteur Pache qui a répondu positivement à la question.

«You have recorded statements of all potential witnesses who were present on the 1st may and that witness said he left the shop together with the two accused parties and that he has not seen any incident happening between them and the missing person? », a encore demandé Me Ritesh Ramful, et le témoin a une nouvelle fois répondu positivement.

L'inspecteur Pache a aussi déclaré que la charge de séquestration n'a pas été communiquée aux suspects, lors de leur interrogatoire. Et d'ajouter que les recherches effectuées par les officiers du GIPM dans la rivière, se trouvant près de la boutique, n'ont rien donné.

Le magistrat Vignesh Ellayah communiquera sa décision le 2 juin.