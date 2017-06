Angola: La Filda/2017 réunira plus de 200 exposants

Luanda — La Foire Internationale de Luanda (FILDA / 2017), qui se tiendra du 26 au 30 juillet prochain, réunira plus de deux cents exposants nationaux et étrangers, a annoncé mercredi, dans la capitale, le président du Conseil d'administration du groupe Eventos Arena, Bruno Albernaz.

Parlant dans une conférence de presse pour annoncer le redémarrage de l'événement, qui en 2016 n'a pas eu lieu en raison de la crise, Bruno Albernaz a dit qu'il s'attendait à la participation de 15 pays invités qui devront exposer sur une superficie de 16.000 mètres carrés avec les exposants nationaux.

Sous la devise «Diversifier l'économie et stimuler la production nationale en vue d'un Angola autosuffisant et exportateur», le gestionnaire a expliqué que l'événement était une initiative du Ministère de l'Economie, et le Groupe Arena entre comme entité choisie pour promouvoir ce salon.

"Les indicateurs que nous avons pour cette année sont grands et nous centrons notre attention sur la diversification de l'économie pour augmenter la production nationale, compte tenu de l'intention de l'Angola de commencer à exporter", a-t-il dit.

Bruno Albernaz a ajouté que c'était avec ces indicateurs et les politiques du Gouvernement que l'on envisage réaliser cette année une foire "tournée vers ce qui est de la capacité des hommes d'affaires angolais et ce que produit le pays", compte tenu de sa modernisation et l'augmentation de la capacité de production nationale et de remplacement des importations par la production nationale".

Selon le responsable, les entrepreneurs devront payer selon les espaces sollicités, dont l'espace minimum d'un mètre carré estimé entre 22 et 28 mille kwanzas.

En ce qui concerne les pays invités, Bruno Albernaz a cité l'Afrique du Sud, la Turquie, l'Espagne, le Portugal et l'Allemagne.

La 32e édition de la Foire Internationale de Luanda (FILDA), réalisée du 21 au 26 juillet 2015, avait mouvementé un chiffre d'affaires estimé à 11 millions de dollars, le résultat de cinq jours de contacts d'affaires entre les décideurs, les fournisseurs, les gestionnaires et financiers.