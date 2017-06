Guinée: Le droit a une identité officielle est un droit essentiel du citoyen Guinéen

Le Ministre Moustapha Mamy DIABY a rappelé qu'il "ne faut pas mettre un accent particulier sur la dimension sociologique, légale et sociétale pour que le projet puisse fonctionner. Le travail d'élaboration d'un programme d'identification peut s'étendre sur plusieurs années. Il est très coûteux, exige une coordination multisectorielle, et exige la mise en place de mesures strictes de protection des données et de la vie privée. Comme beaucoup de programmes publics fondés sur l'électronique, l'identification numérique est porteuse de grandes promesses, mais elle présente des risques qu'il faut savoir calculer et bien gérer. La mise en place d'un système public viable d'identification numérique exige l'instauration d'un dialogue fructueux avec les diverses parties prenantes."

Ainsi la Guinée a été choisie par la Banque Mondiale pour un financement de 44.750.000.000 à travers un processus concurrentiel pour être des quatre premiers pays bénéficiaires de ce programme avec la côte d'ivoire, le Cameron, et Sao Tomé et Principe.

