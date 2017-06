Cameroun: Ebolowa - Polémique autour de l'intégration des instituteurs contractuels

Lancée par le Centre pour l'environnement et le développement (CED) basé à Yaoundé,… Plus »

Malgré les cloches dissonantes, le délégué régional entend apaiser les tensions. «Nous étions convaincus que cette désinformation avait des sources connues. Nous les avons démantelées et nous avons pu donner la bonne information en répercutant les messages du gouvernement tels que formulés dans les correspondances du Minedub et du Minfopra», a réagi Gilbert Belinga. Et de poursuivre : «L'information donnée par le gouvernement est claire : il s'agit des vagues de 2005 et de 2006. Les autres attendent.

Ce texte indique clairement que seuls les enseignants ayant signé leur contrat de contractualisation entre 2005 et 2006 sont éligibles. Sauf que dans le Sud, les dossiers de plusieurs candidats ayant signé leur contrat en fin 2006 ont été rejetés à la délégation régionale, au motif que la prise d'effet desdits contrats commence le 1er janvier 2007. Les victimes de cette exclusion sont montées au créneau pour dénoncer ce qu'ils perçoivent comme une injustice, dans la mesure où le détail en question n'apparaît pas clairement dans le texte du Minfopra. Les tentatives de soulèvement de ces mécontents qui crient au scandale et à la politisation de ladite opération ont été à l'origine d'une réunion de crise convoquée la semaine dernière par le délégué régional de l'Education de base pour le Sud, Gilbert Belinga.

