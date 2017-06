Le General de Dieu comme il aime être appelé vient de séjourner au Canada, à Montréal plus précisément. Dans ce pays de diversités, ses prêches ont permis à une foule venue nombreuse pour l'écouter de « racheter » leurs âmes.

Sûr de sa force et de sa capacité à transcender les inimitiés, le General de DIEU a accepté de répondre à quelques questions concernant une actualité récente survenue dans un média important le montrant aux antipodes de la réalité. Ce documentaire qui faisait état d'un Pasteur affairiste était ainsi loin de véritablement maitriser le but de la venue sur la terre de ce Guide. Lire l'intégralité d'une interview réalisée par le Journal LESOIR paraissant au Cameroun.

Révérend Pasteur Dieunedort Kamdem, un documentaire sur vous et dont la vidéo circule sur les réseaux sociaux vous présente comme un grand homme d'affaires. Comment avez-vous réagi en regardant cette vidéo ?

Homme d'affaires non. Prédicateur, Général de Dieu oui. C'est comme si vous direz qu'aujourd'hui Son Excellence le Président Paul Biya est un agriculteur par ce qu'il a un champ d'ananas .C'est vrai et c'est faux. C'est faux par ce que sa principale fonction c'est d'être Président de la République. Il dirige les affaires de l'Etat et de temps en temps, il peut aller au champ, d'ailleurs comme la plupart des personnes. Disons que Dieunedort Kamdem est un homme de Dieu, qui a pour but principal de gagner les gens à Jésus, vider l'enfer et peupler le ciel. C'est ça mon objectif, le but de ma vie est simple, gagner 100 millions de personnes dans 120 pays dans le monde avant 2050 et susciter 1 million de serviteurs de Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis.

Or pour accomplir cet objectif, il est important d'avoir des moyens nécessaires pour pouvoir le faire. Par exemple vous n'irez pas dans une librairie demander qu'on vous donne gratuitement la bible parce que la parole de Dieu est gratuite, vous allez dépenser 5 milles, 8 milles ou 10 milles pour avoir une bonne Bible. Pareil pour les livres chrétiens. Donc il faut savoir que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation est coûteuse, pour aller dans les médias, faire des séminaires, des conférences, louer le stade pour tenir nos conférences, il faut de l'argent et cet argent vient des contributions. On dit que nous passons le temps à utiliser les pauvres pour devenir riches, je dirai à ces personnes que si le Général de Dieu Dieunedort kamdem Nounga et les pasteurs des églises de réveil deviennent riches sur le dos des pauvres, alors ils devraient recevoir le prix Nobel de l'économie par ce qu'ils arrivent à faire quelque chose de miraculeux.

Prendre un pauvre et devenir riche à partir d'un pauvre, ce qui veut dire qu'ils ont des possibilités de produire de l'argent à partir de rien et ça s'est un miracle.je pense à mon humble avis que soit les gens qui sont à l'église ne sont pas vraiment pauvres, ils sont très riches et les pasteurs profitent d'eux soit alors ils sont pauvres et les pasteurs apportent plutôt quelque chose de plus dans leur vie, où que l'argent vient d'ailleurs.

Alors d'où vous provient votre fortune ?

Pour mon cas, mes moyens viennent à peu près de mes livres, j'ai près de 24 livres que j'ai écris et que je vends lors de mes différents voyages, aux Etats unis, France, Italie, etc. D'ailleurs feu Charles Ateba Eyene de regretté mémoire disait qu'il était devenu riche à partir de 4 ou 5 livres qu'il avait écrits .Si moi je suis à plus d'une vingtaine de livres... par ailleurs je suis Promoteur d'une chaine de télévision kanodi tv de 4 stations de radios au Cameroun. Je suis un conférencier international, sans compter les dîmes et les offrandes.

Mais pourtant il y a encore des camerounais qui pensent que ce serait l'argent des fidèles...

Les fidèles que nous avons en réalité ne sont pas aussi nantis que ça pour dire qu'on s'enrichit sur le dos des fidèles. Pour moi, c'est même une insulte pour les fidèles, c'est dire que ces fidèles sont bêtes que pendant 10 ans ils suivent un homme qui ne fait que prendre leur argent sans qu'ils ne se plaignent ? Pour que quelqu'un te suive pendant 10 ans il faut qu'il trouve son bénéfice, il faut qu'il trouve son compte quelque part. Et croyez-moi lorsque nous avons ouvert les églises cathédrale de la foi, j'étais le seul qui avait la voiture, aujourd'hui dans les parkings des églises cathédrale de la foi, vous n'imaginez pas le nombre de personnes véhiculées. Le document auquel vous faites allusion a montré que ce ne sont pas que des pauvres qui sont dans ces églises là.il y a des autorités administratives, des professeurs d'universités, des médecins, bref des personnalités etc... La bible est claire, le pasteur vivra des offrandes, des dîmes, le pape n'a pas un autre travail à faire, mais il se déplace et il vit sur la base des collectes qu'on fait dans les églises catholiques. Pareil pour l'église évangélique, tous les pasteurs doivent vivre là où ils rendent ministère, et il n'y a aucun problème pour un fidèle d'offrir quelque chose au pasteur.

On a remarqué à travers ce documentaire que certains médias vous encensent d'autres vous discréditent. Quel est l'état des relations que le général de DIEU Dieunedort kamdem entretien aujourd'hui avec la presse camerounaise et internationale ?

Au niveau de la presse camerounaise, le climat est serein. Moi j'aime beaucoup les journalistes, et je trouve que c'est un travail noble et à respecter. il ya certes des brebis galeuses comme dans tous les corps de métiers, mais il ya les journalistes qui font bien leur travail et qui ont une bonne volonté et faute de moyens sont obligés de racoler pour faire leur travail. Les journalistes aiment ceux qui font le buzz, celui qui a à dire, et qui ne fait pas dans la langue de bois, celui qui peut parler sans retenu comme moi.je dénonce, j'interpelle sans langue de bois. Quand c'est bon, je le dis quand ce n'est pas bon, je le dis aussi je ne vis au dépend d'aucun ministre, ou d'aucun gouvernement, je vis au dépend de Dieu. La presse internationale, par contre a un regard très favorable vis-à-vis de moi malheureusement plus que la presse de mon pays. Mais il n'y a pas que moi qui suis victime de cet esprit de crabologie qui consiste à tuer les icônes, le cas de Samuel Eto'o, et d'autres célébrités et icônes du pays. Même les champions de la CAN, on dit déjà des choses bizarres sur eux. Nous devons comprendre aujourd'hui notre contexte et le gérer tour en priant que DIEU permette à ce que le système qui a été mis en place qui n'est pas favorable à une certaine sorte de liberté puisse changer.

Vous avez récemment séjourné à Montréal où vous avez participé à une conférence internationale comme principal orateur et seul africain, pouvez-vous nous en parler ?

Voilà encore les avantages de ce documentaire. J'étais à Montréal il ya deux ou trois mois et quand je reviens le documentaire sort et c'est comme ça que le mouvement Action basé à Montréal, m'a invité officiellement pour que je parle de la reforme sociétale, c'est-à dire comment amener l'église en tant qu'entité à être un point de développement participatif pour la nation. Voir quel est le rôle que l'église doit jouer, voir quel type de reforme adopter pour que l'église ne soit pas marginalisée, comment mettre l'éthique dans le développement que nous sommes entrain de faire. Et je pense qu'au Cameroun on devrait travailler sur cette optique là ; Il y'a 17 nations qui étaient représentées à cette conférence. J'ai reçu une autre invitation pour le canada et j'ai même été invité à Haïti en juillet prochain pour une autre conférence similaire. Je serrai donc reçu par le sénat haïtien. J'aurai ainsi à représenter le Cameroun. Je pense à mon avis que cette représentativité devrait être valorisée et utilisée pour voir comment faire pour peindre l'image de notre nation.

Quel type de sentiment avez-vous de savoir qu'à l'extérieur vous êtes reçu en héros et qu'au Cameroun on veut plutôt salir votre image?

Humainement c'est le sentiment de partir vivre ailleurs. D'ailleurs beaucoup de mes confrères ont décidé de vivre à l'étranger. Il ya comme un esprit dans ce pays qui combat les légendes. ça doit s'arrêter. Presque toute ma famille vit à l'étranger, je suis l'un des rares à vivre au Cameroun, à cause d'un élan patriotique. J'aime ce pays et je me battrai pour ce pays. Je donnerai ma vie pour ce pays. Car Je crois que le réveil mondial viendra à partir de cette nation. j'ai reçu de la haute hiérarchie des félicitations, ainsi que des confrères et même des journalistes.

Quelle est votre réaction à propos de ces pasteurs qui sont accusés des déviances, qui abusent de leurs fidèles et les escroquent ?

Je déplore et je les condamne toutes ces déviances et tous ces maux. En tant que serviteur de Dieu nous devons nous comporter dans la sainteté, marcher dans la pureté. Un homme de Dieu qui ne marche plus selon Dieu devrait se repentir et chercher la face de Dieu. Mais il ne faut pas croire que c'est le propre des églises dites de réveil, même dans des églises protestantes, presbytériennes. Il ya des procès contre des prêtres pédophiles dans des églises catholiques. C'est pourquoi les pasteurs des églises dites de réveil doivent se réveiller et apprendre à poser des actions pour le développement. J'ai ainsi un message fort contre la pauvreté et pour la prospérité. Je déteste la pauvreté de toutes mes forces. Et toute personne qui aime et désire être pauvre est possédée. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit pauvre mais pour qu'il prospère et pour qu'il jouisse des biens qu'il a posés sur la terre.

Vos rapports avec vos confrères...

Ce sont des rapports très respectueux. je suis reconnu comme le porte parole des églises dites de réveil et je l'assume. Je suis comme un père, ça fait 30 ans que j'avance avec Dieu. Ce sont des rapports paisibles, mais conflictuels pour ceux qui ont trempé dans des choses bizarres, d'ailleurs certains documentaires contre ma personne sont parfois l'œuvre de mes paires. Vous savez Jésus a été trahi par judas, mais il était toujours le messie.

Vous êtes à la tête d'une grande église, vous écrivez des livres, vous êtes propriétaire des medias, c'est quoi la suite ?

Je compte jouer un rôle majeur dans la lutte contre la pauvreté au Cameroun. Nous sommes entrain de construire un hôpital à Soa (près de Yaoundé), la fondation est déjà posée, à Bertoua nous comptons ouvrir une école, un collège, un orphelinat, à Douala nous construisons un institut de formation en journalisme, et nous allons mettre sur pied une équipe de football, au plan politique, je n'ai aucun projet, mais je sais que quelque soit lambda je serai conseiller à la présidence de la république.