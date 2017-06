Mauritanie: Projet de référendum constitutionnel - Les sénateurs en colère

Le Sénat rejette donc par avance les résultats et en toute logique, la campagne devrait se faire sans l'appui des sénateurs, comme l'explique Cheikh ould Sidi ould Hanena, membre de l'UPR, le parti au pouvoir. « Personnellement je ne ferai pas campagne pour le "non" parce que je pense que c'est donner une légitimité à un référendum qui ne l'est pas. C'est l'avis de la majorité des sénateurs », estime-t-il.

Les sénateurs mauritaniens se disent très déçus après la convocation du collège électoral, lundi 29 mai par décret, en vue du référendum constitutionnel du 15 juillet. Ces dernières semaines, ils espéraient encore que le président abandonnerait son projet qui prévoit la suppression du Sénat, de la haute cour de justice et un changement de drapeau. En mars, le Sénat, pourtant majoritairement acquis au pouvoir, avait voté contre. Pour les élus, persister dans la voie du référendum va accentuer les tensions politiques. Réunis en plénière mardi, ils ont dénoncé une fois de plus une violation flagrante de la Constitution.

