Afrique de l'Ouest: Visite fructueuse de Mohamed Ibn Chambas au Niger

Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, vient de conclure le 30 mai 2017 une visite de deux jours à Niamey, capitale du Niger, où il a eu une série de rencontres avec les autorités du pays, et les représentants du Système des Nations Unies.

Les discussions ont abordé diverses questions, notamment celles liées à la situation sécuritaire, au développement socio-économique, ainsi qu'à la gouvernance et le soutien des Nations Unies.

Durant sa visite, M. Ibn Chambas a rencontré son Excellence Monsieur le Président du Niger, Mohamadou Issoufou, le Président de l'Assemblée Nationale, le Premier Ministre, le Ministre de l'Intérieur, et le Ministre des Affaires Etrangères.

A ses interlocuteurs, M. Ibn Chambas a réitéré le soutien des Nations Unies et son engagement à continuer d'appuyer les efforts du Niger dans la lutte contre la menace terroriste, et pour l'amélioration des conditions de vie des Nigériens.

A cet égard, M. Ibn Chambas a salué l'engagement du Niger dans la lutte contre Boko Haram et son rôle actif avec les pays voisins dans la sauvegarde de la paix et de la stabilité dans la sous-région. Il a également exprimé sa satisfaction pour la détermination des autorités nigériennes à travailler en coordination avec les pays de la région, notamment dans le cadre du G5 Sahel, pour faire face aux défis de développement, de sécurité et de gouvernance.

De son côté, le Président Nigérien, SEM Issoufou Mahamadou a exprimé sa grande appréciation pour le soutien des Nations Unies, notamment l'équipe pays, et Il a appelé à davantage de collaboration et d'appui de la part des Nations Unies, pour aider le Niger à affronter les différents défis.

La visite de Mohamed Ibn Chambas s'inscrit dans le cadre de ses activités de bons offices, et des consultations régulières avec les pays de la sous-région couverts par le mandat d'UNOWAS.

Source : Bureau de la Communication et de l'information publique - Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel