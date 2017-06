Ile Maurice: Chagos - Un communiqué arraché in extremis

Ce regroupement envisage entre Barclays Maurice et Barclays Seychelles «relève de la rationalité… Plus »

Par ailleurs, il nous revient que Shakeel Mohamed est intervenu pendant cette réunion. Il a insisté pour que le gouvernement crée un groupe des «lobbyistes» comprenant les membres de ce comité parlementaire et que Paul Bérenger, ainsi que les autres élus, puissent se rendre dans divers pays comme une nation soudée pour influencer les autres pays et éventuellement pour avoir leur soutien devant les Nations unies. Sir Anerood Jugnauth ne s'est pas encore prononcé sur cette proposition.

La rencontre, présidée par le ministre mentor, sir Anerood Jugnauth, et convoquée lundi pour mercredi, a failli déboucher sur une absence totale de consensus autour du texte écrit pour servir de communiqué. Face à la farouche résistance d'approuver le communiqué, celui-ci a été amendé à la dernière minute afin d'éviter un embarras à la partie mauricienne, surtout eu égard aux Britanniques qui suivent le dossier Chagos et la position mauricienne de près.

