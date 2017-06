Angola: Le pays en faveur d'une diplomatie basée sur la conquête des marchés

"L'Etat angolais opte pour la résolution des conflits par la voie pacifique et en même temps il défend le dialogue et la bonne foi entre divers acteurs dans les relations internationales », a-t-il dit.

Selon lui, les défis, chaque fois plus importants de la gouvernance justifient une meilleure et permanente coordination entre divers acteurs, ainsi qu'exigent la capacité et le discernement pour une prompte défense de l'intérêt national.

Le choix de la diversification de l'économie non pétrolière constitue plus un défi des diplomates angolais à tous les niveaux, à déclaré le ministre.

Luanda — Le ministre angolais des Relations Extérieures, Georges Rebelo Chikoti, a pointé mercredi, comme priorité, la diplomatie économique basée sur la conquête des marchés et l'investissement pour rendre l?économie nationale plus forte.

