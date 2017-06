Burkina Faso: Affaire Adja Divine - La CBDF organise une marche pacifique ce jeudi

La Coalition burkinabè pour le droit des femmes, en tant qu'organisation dont la mission est d'œuvrer pour la promotion, la protection et la défense des droits de la Femme, se sent interpellée pour donner son appréciation sur ladite actualité avec un regard critique sur l'état des lieux des droits de la Femme, plus particulièrement sur la montée de la violence à l'endroit des femmes et des jeunes filles.

La présidente de la Coalition, Félicité Méda a indiqué que malgré les engagements pris par l'Etat burkinabè à travers les instruments juridiques et l'existence d'une loi spécifique au plan national pour réprimer les violences à l'égard de la gente féminine, la CBDF constate une recrudescence des violences de toutes formes perpétrées sur cette moitié de l'homme tant dans les villes que les campagnes. De son avis, le cas de «Adja Divine», est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle dit être «choquée» face à cet acte qu'elle qualifie de d'acte cruel.

Pour elle, il est plus qu'urgent qu'une solution définitive soit trouvée à cette insécurité grandissante à laquelle les femmes sont exposées car aucun Etat ne peut prospérer dans l'incivisme et dans l'intolérance. «Nous condamnons avec fermeté la barbarie à l'endroit des femmes. Nous condamnons avec la dernière énergie les agressions physiques et morales des femmes. S'il est vrai que nous sommes dans un Etat de droit, quelques soient les raisons évoquées, aucune violence ne doit se justifier. Il y a d'autres voies pour se faire justice mais, on ne peut pas se faire justice soi-même» a-t-elle dénoncé.

En outre, elle précise qu'au-delà de la violence de ses droits, la dame Diessongo a été blessée dans sa chair, dans son âme et son honneur bafoué. Pour ce faire, avec un cœur meurtri dit-elle, la Coalition burkinabè pour le droit des femmes interpelle les responsables politiques, coutumiers et religieux pour leur silence complice et leur regard pacifique. A toute la société burkinabè, la CBDF les invite à dire non aux violences. «Nous ne voulons plus vivre de compassion, nous réclamons justice et réparation» a conclu dame Méda.

La Coalition burkinabè pour le droit des femmes compte soutenir Adja Divine agressée le mardi 23 mai dernier à travers une marche pacifique demain 1er juin 2017 si toute fois elle reçoit l'autorisation des autorités compétentes. A partir de 9heures, du Rond-point des Nations unies en direction du Premier ministère, elles iront remettre une lettre d'interpellation au premier responsable de cette institution.