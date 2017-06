Afrique du Sud: Jacob Zuma pris à partie sur les liens entre le pouvoir et la famille Gupta

Le président s'est contenté d'assurer que le gouvernement n'était pas opposé à une enquête sur la corruption au sommet de l'Etat. Une enquête exigée par la médiatrice de la République il y a plus de six mois. Mais il reste des détails à régler, a affirmé le chef de l'Etat sud-africain. Notamment qui dirigera cette commission d'enquête.

L'alliance démocratique a d'ailleurs porté plainte mardi auprès de la justice contre le chef de l'Etat, trois membres de la famille Gupta et huit autres personnes pour trahison, racket et corruption.

La publication de ses emails ne pouvait pas tomber plus mal pour le chef de l'Etat. Ils font état de liens douteux entre certains ministres et la famille Gupta. S'ils s'avèrent authentiques, ces échanges révèlent l'emprise de cette riche famille d'hommes d'affaires sur le gouvernement. Et que le fils même du président, Duduzane Zuma, s'est acheté une résidence à Dubaï avec de l'argent prêté par les Gupta.

Le chef de l'Etat sud-africain a présenté son budget ce mercredi 31 mai lors d'une session parlementaire encore une fois houleuse. Jacob Zuma a été pris à partie. D'autant plus qu'il y a quatre jours, la presse a publié des emails compromettant entre des membres du gouvernement et la riche famille d'hommes d'affaires Gupta.

