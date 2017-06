Congo-Kinshasa: Bruno Tshibala a présenté le projet de budget 2017

Finalement, le Premier ministre a sollicité et obtenu de revenir ce jeudi après-midi pour répondre aux préoccupations des élus nationaux. Et c'est seulement après cet exercice qu'une commission parlementaire se chargera d'apporter quelques retouches au document avant de le transmettre au Sénat, puis au président de la République pour promulgation.

Il faudra également faire face à la dégradation de la situation économique et essayer d'améliorer les conditions de vie des populations, sans oublier l'autre priorité qu'est la restauration de la sécurité des personnes et de leurs biens.

Le Premier ministre Bruno Tshibala et son équipe ont proposé mercredi un budget d'environ 7,9 milliards de dollars. Et, devant les députés, le chef de l'exécutif a soutenu qu'environ 17% de ce montant sera affecté aux élections prévues au plus tard à la fin du mois de décembre.

