Sénégal: Législatives - Les grandes coalitions dévoilent leurs têtes de liste

Pour la campagne à venir, le président veut défendre son bilan et c'est donc son Premier ministre, Mahamad Boun Abdallah Dione, qui a été désigné tête de liste nationale. Il pourra donc défendre ses actions et les comparer avec celles d'Abdoulaye Wade, tête de liste, à 91 ans, pour la coalition créée autour de son parti le PDS, où Karim Wade fait figure de grand absent. Lui qui n'a jamais été élu n'est pas candidat.

Au Sénégal, les législatives se tiendront le 30 juillet prochain. Et il n'y a jamais eu autant de candidats pour les 165 fauteuils de l'Assemblée nationale. Les partis politiques avaient jusqu'à mardi soir minuit pour déposer leurs listes de candidats. Des listes qui doivent être validées par la direction générale des élections d'ici début juin et elles sont en grande partie secrètes. Si les états-majors des grandes coalitions ont annoncé leurs têtes de liste nationales, les listes complètes n'ont pas été publiées.

