Madagascar: Un gouvernement en posture d'accusé à l'assemblée nationale

Photo: www.assemblee-nationale.mg

Assemblée nationale de Madagascar

Le régime a pris les devants en interdisant toute manifestation publique durant les jours précédant la célébration de la fête nationale. L'atmosphère très lourde pour ne pas dire malsaine qui règne en ce moment est propice aux débordements. Le pouvoir en est tout à fait conscient et il préfère contenir un mécontentement qui est prêt à s'exprimer. Cependant, la pression est très forte et on ne sait pas si cela suffira pour empêcher une explosion sociale prédite par de nombreux observateurs.

Un gouvernement en posture d'accusé à l'assemblée nationale

Le communiqué du conseil de gouvernement, outre l'annonce de l'interdiction de toute manifestation publique au cours de ce mois de juin, rapportait les recommandations d'Olivier Mahafaly aux ministres et leur demandant d'établir le dialogue avec le personnel des secteurs en grève.

En fait, le pouvoir se rend bien compte de la détérioration de l'atmosphère sociale en ce moment. Les voyants sont au rouge dans de nombreux domaines et la grogne qui s'installe peut dégénérer en véritable conflit avec le pouvoir.

La défiance que l'on constatait auparavant s'est transformée en un ras-le-bol pouvant s'exprimer de manière violente. Les députés devant lesquels les membres du gouvernement doivent s'expliquer sont les porte- paroles de tous les griefs de leurs électeurs. L'insécurité, le coût de la vie de plus en plus élevé et la dégradation des infrastructures sont au centre des récriminations d'une population qui n'en peut plus de supporter sans broncher les coups du sort.

Le rapport fait hier à l'Assemblée par le Premier ministre était particulièrement optimiste. Mais bien qu'il ait été écouté respectueusement, les sourires narquois des députés en disaient long sur leurs sentiments. Certains d'entre eux ne se sont pas privés de dire les nombreux reproches au micro des journalistes présents.

L'assemblée nationale est la chambre d'échos des doléances ou des griefs de la population, mais nul ne sait l'effet des interpellations qui vont être faites à partir d'aujourd'hui. L'on sait que les ministres vont passer de très mauvais moments, mais nos gouvernants ont l'habitude de faire le gros dos. Ils vont certainement laisser passer l'orage.. Cela pourrait-il déboucher sur une motion de censure ? En tout cas, aucun préparatif dans ce sens n'est visible.