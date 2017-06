Ile Maurice: Barclays à l'horizon de 2020 - La fusion Maurice-Seychelles envisagée

Reste à savoir qui seront les repreneurs des activités africaines de la Barclays. Les négociations, selon Maria Ramos, se poursuivent toujours à Londres. Les actionnaires minoritaires actuels du groupe BAG sont les premiers cités. Ils sont, entre autres, la Public Investment Corporation d'Afrique du Sud, (6,86 %), Sanlam Investment Management (27,2 %), Old Mutual Asset Managers, (3,31 %) et Allan Gray Investment Council (2,16 %).

Le groupe dit avoir trois ans pour faire son choix. «Nos valeurs et nos ambitions ne changeront pas, même si notre actionnariat changera de mains», rassure Maria Ramos, Chief Executive Officer du groupe BAG. «Notre priorité est de nous préparer à devenir après 2020 le premier groupe bancaire panafricain capable d'opérer seul et foncièrement engage dans le développement de l'Afrique», ajoute-t-elle.

En ce qui concerne la filiale mauricienne, Barclays Bank Mauritius, les mesures de réorganisation pourraient s'avérer minimes, compte tenu de sa performance financière. Elle est classée 4e banque au niveau de Barclays Rest of Africa, qui comprend des activités de la banque britannique dans neuf pays hors d'Afrique du sud (Botswana, Ghana, Kenya, Maurice, Mozambique, Seychelles, Tanzanie, Ouganda et Zambie).

Ce regroupement envisage entre Barclays Maurice et Barclays Seychelles «relève de la rationalité économique», souligne-t-on au 4e étage de Barclays House à Maurice. Barclays Maurice compte 19 branches, 38 guichets automatiques et 77 674 clients. La filiale des Seychelles compte, pour sa part, sept branches, 17 guichets automatiques et quelque 16 746 clients.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.