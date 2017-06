Ile Maurice: Dr Ishaq Jowahir - «Enfants et personnes âgées sont les plus vulnérables»

Les mêmes que la grippe normale. Éviter la foule si on est infecté pour ne pas répandre le virus, ne pas visiter les patients atteints, éternuer dans un mouchoir, ne pas serrer la main... Rien de plus que la grippe saisonnière.

Toutes celles ayant un système immunitaire affaibli sont susceptibles d'avoir les symptômes de n'importe quelle grippe de manière plus forte que les autres. On parle là des enfants, des personnes âgées, des patients atteints de cancers, du VIH, etc. Mais même la fatigue ou le surmenage peut entraîner une baisse du système de défense du corps.

Comme le H1N1 est un virus relativement nouveau, la population n'a pas encore développé d'anticorps pour ce virus. C'est pour cela qu'au début, les symptômes ont été plus prononcés. Mais au bout de deux ou trois fois, la personne devient plus résistante. Toutefois, il ne faut pas se leurrer. Chaque année, la grippe saisonnière fait 500 000 morts dans le monde. Ce n'est pas le H1N1 en soi qui est fatal. Cela dépend de la condition physique des personnes.

Ce sont des virus différents. Il n'y a pas d'autres différences. À l'époque, cette grippe avait causé une psychose car elle était nouvelle et, c'est cette psychose qui refait surface à chaque fois qu'on parle de H1N1. Mais au final, ce n'est qu'une grippe qui n'est pas forcément plus virulente que celle qui est saisonnière. Il faut savoir qu'il y a toujours de nouveaux virus qui font leur apparition. Le H1N1 n'en est qu'un parmi eux.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.