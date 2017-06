Ile Maurice: Frais de SC-HSC - Un élève du collège Islamic poursuivra l'Éducation

«C'est chose faite. Un élève majeur a accepté d'entrer l'affaire en cour. Nous avons consulté notre avocat et notre avoué à ce sujet», fait valoir le président de l'UPSEE. Qui est ce collégien ? Motus et bouche cousue pour l'heure. Car Yahya Paraouty indique qu'il faut d'abord que l'affaire soit entrée en cour. Cependant, il laisse entendre qu'il s'agit d'un élève de l'ICC de Vallée-des-Prêtres. Ce dernier a pris part aux examens du HSC en 2016 et son certificat se trouve toujours au Mauritius Examinations Syndicate (MES).

Car Yahya Paraouty, président de l'Union of Private Secondary Education Employees (UPSEE), affirme avoir trouvé un collégien qui se dit victime de cette nouvelle mesure et qui serait prêt à loger un cas en cour pour contester cette décision. Ce serait un élève de l'Islamic Cultural College (ICC) de Vallée-des-Prêtres...

