Ile Maurice: Clinique du Nord - Un vétérinaire aide sa femme à accoucher

«En début d'après-midi, je me suis inquiété et j'ai appelé à maintes reprises le médecin pour qu'il vienne immédiatement», poursuit-il. Le médecin lui a expliqué qu'il allait être là dans l'après-midi, vers 14 heures. «Il n'y avait aucun médecin. Mo finn bizin fer accouchement mo madame par moem», déclare le vétérinaire.

La femme du vétérinaire était enceinte de 26 semaines. L'époux explique qu'il a conduit sa femme à la clinique aux alentours de 7 heures ce mercredi matin. «Elle a eu des saignements et après une visite chez son médecin traitant, il nous a annoncé que le bébé était déjà mort et qu'il faillait déclencher l'accouchement», explique-t-il.

