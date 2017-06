Ile Maurice: Généalogie - L'ambassade de France aide à retracer les ancêtres esclaves affranchis

Selon lui, le principal obstacle rencontré par les enfants «issus de métissage entre esclaves et propriétaires d'esclaves, c'est le fait d'établir le lien entre les descendants et l'ancien maître». Un problème de disponibilité de documents et de difficulté d'y avoir accès aux Archives nationales, qui a été mis en exergue dans le rapport de la Commission justice et vérité. Cela concernait surtout les cas allégués de dépossession de terres.

Qu'apportent les actes d'affranchissement proposés par l'ambassade de France de plus par rapport au slave database du centre Nelson Mandela pour la culture africaine ? Ce centre de La Tour Koenig offre, lui aussi, une base de données compilée à partir d'une série de recensements d'es- claves de 1826 à 1835. Celle-ci permet de savoir, entre autres, sur quelle propriété sucrière était employé l'ancêtre esclave, s'il a déjà été un esclave marron, etc.

Comment retracer son ancêtre esclave qui a été affranchi par son maître ? Pour les descendants qui veulent entreprendre ces démarches, une nouvelle porte s'ouvre à eux. Il s'agit des registres mis en ligne par l'ambassade de France à Maurice. Plus largement, cette base de données permet de retrouver des ancêtres français à Maurice de 1728 à 1811. Elle permet aussi de consulter des actes d'affranchissement à partir de 1805, ainsi que de retrouver des ancêtres indiens de 1676 à 1914, à Pondichéry et d'autres villes.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.