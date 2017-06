Cote d'Ivoire: Rdr/ Après les pré-congrès - Que deviennent les rapports ?

Sauf changement, des informations de sources sûres émanant de la rue Lepic indiquent que le 3e congrès ordinaire du parti fondé par Georges Djéni Kobina Kouamé se tiendra au mois de juillet prochain.

En pré- lude à cet important rendez-vous prévu à Abidjan, se sont tenus du 27 au 30 avril dernier, des pré-congrès régionaux sur l'ensemble du territoire national. Un mois, jour pour jour après ces rencontres qui ont connu un succès franc, que deviennent les rapports de ces travaux ? Manifestement, les chosent avancent, pas à pas.

En effet, de retour des différentes missions, tous les 45 chefs de délégation ont été appelés à déposer leurs rapports au siège du RDR. Ce qui fut fait dans les 72 heures qui ont suivi la fin des pré-congrès. Cette étape franchie, le comité scientifique dirigé par Lemassou Fofana a compilé les différents rapports lors d'un premier travail de synthèse. Histoire de savoir si dans la forme et dans le fond, l'esprit de rédaction desdits rapports a été respecté. Ensuite, au niveau central, selon nos informations, des commissions ont été formées.

Au nombre de six, elles ont pour rôle de rassembler par chapitres les différentes recommandations faites lors des précongrès: statuts et règlement intérieur ; vie et structures du parti ; politique générale ; finance et mobilisation de ressources ; processus électoral et communication. « Nous nous donnons jusqu'à la fin de cette semaine pour finir ce travail. Après quoi, les résultats seront consolidés », nous a confié sous le couvert de l'anonymat, un cadre du RDR, proche du dossier.

Selon nos sources, la prochaine étape sera la consolidation du document récapitulatif par la direction du RDR, lors d'une réunion. Une fois cela fini, cette mouture sera transmise à nouveau au comité scientifique pour la rédaction et la mise en forme du document validé. Quand ce travail préalable sera terminé, la direction du parti convoquera alors un bureau politique. « C'est à cette réunion que de façon officielle et consensuelle la date du 3e congrès sera définitivement arrêtée », a ajouté notre informateur.

Ce rendez-vous, selon la direction du parti logé à la rue Lepic, a pour enjeu principal la remobilisation des militants dans leur diversité autour d'une nouvelle espérance forte. Il s'agira notamment d'analyser et d'apprécier la mise en œuvre des statuts issus du 2e congrès ordinaire et de proposer des amendements éventuels, d'apprécier le bilan de la gestion du pouvoir d'Etat avec ses alliés et de dégager les perspectives à court, moyen et long terme pour la consolidation du RDR, comme force politique majeure de la vie politique nationale.