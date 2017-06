Togo: « Le retour des allocations de départ à la retraite n'est pas pour aujourd'hui »

Les 100 000 et plus de retraités togolais ont commémoré leur journée nationale ce 31 mai, par une marche. Les doléances ont été remises main à main au ministre Gilbert Bawara, en charge de la Fonction Publique.

La foule est partie de l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé pour chuter à la plage. Coïncidence, la pluie les a contraints à changer d'itinéraire pour finalement chuter au Cabinet de leur ministère de tutelle, la Fonction Publique. Malgré le conseil des ministres qui se tenait, Gilbert Bawara a été dépêché de venir recevoir leurs doléances.

L'amélioration des conditions de vie, c'est ce à quoi se résument les différentes doléances soumises au ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Réformes Administratives. Parmi ces revendications, le retour du paiement des allocations de départ à la retraite. En effet, les articles 14, 15 et 16 de la loi 91-11 du 23 mai 1991 instituant une allocation de départ à la retraite de douze mois à percevoir. Le texte a été appliqué de cette année jusqu'en 1997. Sur cette période, ceux qui étaient partis à la retraite en cette période ont perçu les douze mois pleins d'allocation.

Mais, à partir de 1997, le paiement a été irrégulier occasionnant le fait les retraités de cette période aient perçu, quant à eux, quatre mois sur les douze. Le dossier sera totalement clos en 2011 par l'adoption de la loi portant suspension de cette allocation ; une loi « votée contre les intérêts des retraités », regrette Pédro Gomez, président de l'Union Nationale des Retraités Civil et Militaires du Togo.

En toute simplicité, les retraités demandent au gouvernement de « résoudre le problème en restituant le reliquat des huit tranches restantes » et après ramener la loi. Loin de là, répond le ministre Gilbert BAWARA.

« Il n'y a pas les moyens aujourd'hui pour répondre favorablement à la situation », a-t-il déclaré. Néanmoins, il rassure la doléance est également portée par les centrales syndicales et elle sera minutieusement abordée par le Gouvernement afin que « le jour où notre pays aura les moyens comment faire pour rétablir cette indemnité ».

Mais en attendant, le gouvernement invite les travailleurs à se contenter du paiement des pensions qui, lui-aussi, avait entretemps été suspendu. Mais depuis quelques temps, leurs paiements sont réguliers et ponctuels ; gouvernement et retraités s'en félicitent et réfléchissent à leur revue à la hausse.

Au nom du gouvernement, le ministre Gilbert BAWARA a mis l'accent sur la place des retraités dans l'administration togolaise et le devoir des fonctionnaires actifs à leur endroit.

« La force et l'énergie que ces ainés dégagent est un exemple de motivation pour nous », a-t-il souligné. Pour cela, « à nous qui sommes un peu plus jeunes et en fonction, d'être beaucoup plus conscients d'avoir davantage d'égard et de respect pour les ainés, les retraités qui se sont beaucoup battus pour que notre ^pays soit là où il est aujourd'hui », a-t-il poursuivi.