Gabon: Un gouvernement remanié appliquera les réformes issues du dialogue

« Il veut discuter, qu'il vienne et qu'on discute, qu'il nous dise quels sont ses éléments, quelles sont ses approches, et nous discuterons. Mais il n'y aura pas un troisième dialogue. Donc nous répondons très clairement que nous sommes disposés, et le chef de l'Etat a toujours été disposé à discuter, à discuter avec ses compatriotes quel que soit leur bord politique, mais il n'y aura pas un troisième dialogue, conclut Alain Calude Bilie By Nze. »

Au Gabon, après les appels de l'ancien Premier ministre Casimir Oyé Mba et l'ancien président de l'Assemblée nationale Guy Nzouba-Ndama à un troisième dialogue auquel participerait Jean Ping, rival politique d'Ali Bongo, le pouvoir a réagi. « Il n'y aura pas un troisième dialogue », a indiqué le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain Calude Bilie By Nze.

Au Gabon, bientôt une semaine que le dialogue politique voulu par Ali Bongo s'est terminé. Les réformes prévues touchent notamment à la Constitution, aux élections, aux mandats politiques et à plusieurs institutions-clés. Ces mesures doivent être mises en place par le gouvernement qui devrait être remanié. Toutes ces réformes seront transformées en lois et textes réglementaires qui promettent de s'étaler dans le temps.

