Sénégal: Lutte contre le tabac - Malgré les avancées, les acteurs comptent poursuivre le combat

Une sensibilisation en direction des couches de la population dans lesquelles on note une augmentation du taux de tabagisme sera menée conjointement par la Ligue sénégalaise contre le tabac (Listab) et la Ligue sénégalaise contre le cancer (Lisca), ainsi que les différents comités régionaux de lutte contre le tabac. En effet, entre 2007 et 2013, l'enquête Global youth tobacco survey (Gyts) a révélé une augmentation du tabagisme féminin de 10,2 % à 11,5 % chez les filles de 13 à 15 ans. L'initiative de lier la Lisca à cette lutte s'explique donc par la connectivité entre le tabac et le cancer. Dans le souci de lutter efficacement contre le tabagisme, l'application du modèle kényan en termes de taxation de la cigarette est envisagée. Pour ce faire, des visites ont déjà été menées sur place au Sénégal, selon Oumar Ba. « Cela nous permettra de mieux lutter contre la contrebande », a-t-il annoncé.

Pour mieux impliquer les acteurs, des formations ont été dispensées aux hôteliers et aubergistes pour la mise en œuvre de la loi. L'implication des forces de défense et de sécurité étant nécessaire, des rencontres ont été initiées sur l'ensemble du territoire national avec la collaboration des gouverneurs, a renseigné le coordonnateur du Cnlt.

