Cameroun: Axe Nkolesson/Nding - Une voie très attendue

En plus du désenclavement, l'ouvrage va permettre des échanges commerciaux avec les pays voisins. Si tout se passe bien, le chantier Nkolesson-Nding et la bretelle Nanga Eboko-Bifogo pourra être livré d'ici la fin de l'année. Ce tronçon de la Nationale numéro 1, très important pour les populations de ce côté pays, permettra de désenclaver cette zone forestière fortement agricole et économiquement active.

Un grand bassin de production dont les produits pourront alors être évacué aisément vers les villes du pays et même permettre des échanges commerciaux avec les pays voisins notamment la Centrafrique et le Tchad. Les populations de cette zone fondent beaucoup d'espoir sur cette infrastructure qui à n'en point douter va leur ouvrir la porte vers le développement. Autre importance de cette route, c'est la proximité de certaines exploitations industrielle en l'occurrence la Sosucam et d'un grand champ de riz à Nanga Eboko, exploité par le Chinois.

C'est à ce titre qu'elles ont formulé des doléances afin que cette infrastructure soit livrée le plus tôt possible et que les passerelles soient aménagées pour un accès facile des localités traversées. Le ministre des Travaux Publics (Mintp), Emmanuel Nganou Djoumessi, a confirmé lundi lors de la descente sur ce chantier que des passerelles et autres ponts seront réalisés. D'autres aménagements connexes à caractère socio-économique vont également être construits. Notamment des marchés afin de permettre aux riverains de commercialiser leurs produits agricoles.

Lancé depuis 2010, le chantier a connu quelques difficultés qui viennent d'être résolues. Une infrastructure chère aux populations de la Haute Sanaga et qui permettra de rallier la ville de Bertoua et le Nord. Comme le Mintp l'a indiqué, ces voies de communication sont un facteur de développement économique et partant un facteur d'amélioration des conditions de vie de ces populations.