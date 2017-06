Cameroun: Axe Nkolessong-Nding - Le chantier tient la route

Le ministre des Travaux publics en visite sur le chantier lundi a prescrit des ajustements pour plus de célérité et de conformité contractuelle. Le ministre des Travaux Publics (Mintp), Emmanuel Nganou Djoumessi, a effectué une descente lundi dernier sur le chantier de construction de la route Nkolessong-Nding (89 km) et la bretelle Nanga-Ebogo-Bijogo (6 km). Lors de cette visite, il est apparu quelques difficultés dont la principale, est la mauvaise qualité de la roche.

S'agissant des différentes parties de la chaussée en construction en l'occurrence la première couche dite de fondation, la seconde appelée de base et enfin le bitume proprement dit. Selon le ministre, lorsqu'une roche n'est pas de bonne qualité, on réfléchit sur une composition qui améliore sa qualité. « Pour améliorer la durabilité de la route et de l'infrastructure, j'ai arrêté une formulation (composition) dans l'utilisation de la roche existante.

L'entreprise va donc passer à la mise en œuvre de cette composition dès lors que la planche d'essai faite par elle a été concluante et nous pensons que les travaux vont s'accélérer en vue d'un achèvement du chantier d'ici le 31 décembre 2017 », a-t-il conclu. Au regard de tout ceci, il a été décidé de la mise en place d'une équipe de projet composée d'ingénieurs, pour accompagner l'entreprise chinoise en charge des travaux.

Des essais ont été réalisés sur la couche de bitume de la bretelle Nanga-Ebogo-Bijogo et le site de production des agrégats (amas) à la carrière de Mengang 2 ont reçu la délégation ministérielle. L'entreprise chinoise en charge des travaux, a été informée de ce qui est attendu d'elle concernant la deuxième couche, dite de base et même du bitume. Sur la base de l'ordre de service prescrit par le maître d'ouvrage du projet, en mars 2017, il a été rappelé que les agrégats (amas) de la carrière de Mengang devraient être utilisés pour effectuer la seconde couche (base), avec une amélioration sur le procédé de mise en œuvre.

S'agissant du goudron, les essais en cours permettront d'arrêter une composition adéquate, conforme aux exigences techniques du marché. Du reste, l'entreprise devra se concentrer sur les travaux relatifs à la mise en œuvre de la couche de base, sur toutes les sections concernées. A ce jour, le taux d'exécution des travaux se situe autour de 51% depuis la reprise du chantier en janvier 2017. La question des indemnisations a également été posée pour ce chantier dont les travaux ont débuté depuis 2010.

On retient que les ressources sont disponibles. Dans les prochaines semaines, la trésorerie sera rendue disponible pour que les populations ayant subi le préjudice rentrent dans leur droit, soit un montant global de 517 millions de F. Le coût du chantier s'élève à près de 55,5 milliards de F.