Burkina Faso: La coalition Bori Bana pour une veille citoyenne

Face à la situation nationale « peu reluisante », trois organisations de la société civile ont formé la coalition Bori Bana pour « sonner le rassemblement ». Il s'agit du Citoyen africain pour la renaissance (CAR) dirigé par Hervé Ouattara, du Cadre de concertation nationale des organisations de la société civile (CCNOSC) de Safiatou Lopez/Zongo et du Mouvement du 21 avril (M21) de Marcel Tankoano. La présentation et le lancement des activités de la Coalition ont eu lieu, le dimanche 28 mai 2017, à Ouagadougou.

Pour le président du M21, Marcel Tankoano, la jeunesse a été dupée et le Burkina est en ébullition comme le témoignent les grèves à répétition. « C'est pourquoi nous avons refusé l'imposture et nous avons décidé de sonner le rassemblement afin de livrer un message important. Si le gouvernement n'est pas capable d'honorer ses promesses qu'il le dise... »,. a-t-il fait remarquer.

Quant à Hervé Ouattara, il a confié que « le temps de grâce des dirigeants actuels est en train d'expirer ». Il a ajouté qu'aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire d'annoncer à la population en toute souveraineté ce qui ne va pas. « Il faut dire aux Burkinabè que ce qu'ils défendent ne sont pas pris en compte. Il faut tenir un langage qui montre la détermination de la population pour que les choses changent », a-t-il indiqué.

Par ailleurs la porte-parole de la coalition Bori Bana, Safiatou Lopez/ Zongo, a relevé que l'espoir que l'élection du président Roch Marc Christian Kaboré avait suscité au sein de la jeunesse et des femmes est en train de se transformer en désespoir. Aussi, selon elle, c'est pour cette raison qu'ils ont décidé de mettre cette coalition en place pour maintenir la veille citoyenne et appeler les dirigeants à écouter les cris du cœur du peuple burkinabè. De son avis, « des signaux inquiétants » interpellent tout le monde face à la gestion actuelle du pouvoir. Elle a poursuivi que ce qui s'est passé à Tialgho relève de « l'irresponsabilité du gouvernement qui peine à trouver des solutions aux problèmes d'insécurité et de la recrudescence des violences perpétrées sur la population ». Elle a conclu en précisant que leur engagement est au-delà de l'argent et des nominations.