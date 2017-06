Sénégal: Représentativité syndicale - Bon déroulement du scrutin

Grâce aux dispositions prises par le gouverneur Alioune Aïdara Niang, les élections de représentativité des centrales syndicales se sont déroulées correctement dans les trois départements de la région. Selon l'inspecteur régional du Travail, Babacar Mbodj, 14 centrales syndicales sont en lice dans la région nord. Les électeurs ont voté sans incident durant toute la journée dans les centres de vote aménagés au rectorat de l'Ugb, au Crous, au centre Espace-Jeunes, à Ndiawdoun où on compte de nombreux travailleurs des Grands Domaines du Sénégal (Gds), dans la commune de Diama, au Centre hospitalier régional de Saint-Louis, qui est une grande zone de concentration de travailleurs de la Compagnie agricole de Sain-Louis (Casl) et dans d'autres bureaux de vote.

Plus de 11.000 travailleurs inscrits dans 23 bureaux de vote du département de Saint-Louis, 12.733 inscrits dans le département de Dagana et 3.774 inscrits dans 21 bureaux de vote de Podor, ont accompli leur devoir civique dans de bonnes conditions hier.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.