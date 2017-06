Congo-Brazzaville: Fraude scolaire - L'Apeec appelle les parents et les candidats à plus de responsabilité

Au nom de la refondation du système éducatif congolais, l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo (Apeec) exhorte le gouvernement et ses partenaires à vulgariser l'arrêté n°3949 du 26 mai 2017 et à publier le rapport d'enquête de la fraude lors du baccalauréat de juin 2015, ayant conduit à l'annulation de cette session et quelques arrestations.

Elle recommande aux candidats de se rendre dans les différents centres d'examens pour vérifier leurs noms et salles sur les listes affichées et de ne pas s'engager à la transhumance organisée ainsi ; de refuser d'émarger sur les fiches de présence sans remettre au préalable leurs copies d'examen.

Selon l'esprit de cette déclaration, les pères et mères de familles devraient exercer non pas une délation gratuite mais un contrôle citoyen responsable, factuel à tous les niveaux afin d'épargner aux enfants candidats des efforts supplémentaires pour les sessions de rattrapage.

L'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo (Apeec), dirigée par Grégoire Epouma, a dégagé le 29 avril à Brazzaville, des orientations nécessaires pour le déroulement des examens d'Etat, et a interpellé la responsabilité des pères, mères de familles ainsi que celle des élèves candidats.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.